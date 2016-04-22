Гриневич торопит ВР с законом об образовании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Я считаю, что в первые 100 дней мы обязаны разработать концепцию новой украинской школы. Эта концепция должна быть обсуждена до 1 сентября в профессиональных кругах, среди общественности. И после этого мы сможем вносить новый закон об общем среднем образовании", - отметила министр.

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Она призвала парламент "до конца этой сессии принять закон об образовании".

Этот законопроект, отметила Гриневич, сегодня в Комитете ВР по вопросам образования и науки доработан для повторного первого чтения.

Кроме того, министр подчеркнула, что "никто не пойдет на внезапное введение 12-летнего обучения без нового содержания, без зарезервированных бюджетных средств, без соответствующей подготовки учителей и соответствующей сети заведений".

"Программа минимум - мы вводим 12-летнюю школу с 1-го класса с 2018 года", - сказала министр.