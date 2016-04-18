Касько снова вызывают в прокуратуру: теперь из-за исков Януковича против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Касько заявил сегодня журналистам после допроса по "майдановскому делу".

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"По окончанию этого допроса мне вручили повестку о необходимости явки на допрос в очередном уголовном производстве - по факту злоупотребления служебным положением во время подачи заявлений о процессуальной интервенции государства Украина в деле общего суда ЕС по искам Януковича Виктора Федоровича, Януковича Виктора Викторовича и Януковича Александра Викторовича об отмене решения совета ЕС от такого-то числа в качестве свидетеля", - сказал Касько, отметив, что допрос должен состояться в этот четверг.

Что касается сегодняшнего допроса, Касько отметил, что на нем его спрашивали, как составлялись документы в марте 2014 года, почему составлялись, кем и как регистрировались и тому подобное.

При этом Касько обратил внимание на тот факт, что он был назначен на должность заместителя генпрокурора лишь в мае 2014 года, а следовательно ему об этих событиях ничего не известно.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в аресте Касько и избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Касько заявил, что будет обжаловать в Апелляционном суде это решение Печерского райсуда.

10 апреля ему было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Каско подозревался в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа.

По данным ГПУ, Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем причинил ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. При этом Касько нарушил права категорий лиц, которые нуждались в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь, отметили в ГПУ.