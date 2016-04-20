ПАСЕ: на Донбассе происходит "гибридная аннексия"

Выводы, которые обнародовали по этому поводу участники слушаний "Конфликт на Востоке Украины: политические и гуманитарные проблемы", состоявшихся в рамках сессии ПАСЕ, оказались довольно неутешительными, передает Deutsche Welle.

Эскалация конфликта на Востоке Украины в последнее время заметно усилилась, и в нынешних условиях нельзя говорить о проведении выборов на Донбассе в ближайшее время. Так считают докладчики по Украине в ПАСЕ Кристина Зеленкова (Чехия) и Марилуизе Бек (Германия), которые недавно побывали в Киеве, Днепропетровске и Мариуполе. По их мнению, влияние России на Донбассе в последнее время значительно усилилось.

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"По нашей информации, в Кремле создано пять "министерств", которые фактически управляют так называемыми "ЛНР" и "ДНР", - заявила Бек. Она назвала нынешнее положение дел на оккупированных территориях "гибридной аннексией", которая стала неизбежным следствием гибридной войны, которую ведет против Украины Россия. Таким образом, констатировала докладчица, пока переговоры в Минске относительно дальнейшей судьбы Донбасса продолжаются, ситуация на месте их опередила и пошла дальше.

Представительница Германии высказалась за то, чтобы к урегулированию конфликта на Востоке Украины к Германии и Франции присоединились США и Великобритания, которые в начале 1990-ых гарантировали Украине ее территориальную целостность. "Единственное, чего просила эта европейская страна за то, что отказалась от своего ядерного оружия", - подчеркнули докладчица.

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Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Мужниекс подтвердил, что оккупированные территории постепенно, но неотвратимо переходят под влияние России и все больше изолируются от остальной Украины. "Я вынужден с грустью констатировать, что если так будет продолжаться и дальше, то в центре Европы возникнет большая серая зона, где не действуют механизмы защиты прав человека", - сказал комиссар.

Мужниекс также выразил обеспокоенность преследованиями крымских татар в оккупированном Крыму. "Мы не должны допустить того, чтобы история повторила себя в отношении крымскотатарского народа", - отметил Мужниекс и призвал мировую общественность не уменьшать внимание в отношении нарушений прав человека в Крыму.

По мнению Бек, крымские татары могут "тихо исчезнуть" как народ, как культурно-этническая группа, поскольку в результате незаконной аннексии Крыма они снова потеряли возможность жить объединенно на единой территории. "Это явление нас очень беспокоит", - заявила докладчица.