В Раду прибыл Порошенко и члены Кабмина
10:31, 14 апреля 2016Политика
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В Верховную Раду прибыл президент Украины Петр Порошенко.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, часть депутатов в сессионном зале приветствовала его аплодисментами.
Также в сессионном зале присутствуют члены правительства во главе с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.
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Как передает корреспондент УНИАН, в зале присутствуют действующие министры и некоторые из тех представителей правительства, которых планируется назначить в новый состав Кабмина на должности министров.
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