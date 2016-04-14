В Раду прибыл Порошенко и члены Кабмина

10:31, 14 апреля 2016
Политика
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В Верховную Раду прибыл президент Украины Петр Порошенко.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, часть депутатов в сессионном зале приветствовала его аплодисментами.

Также в сессионном зале присутствуют члены правительства во главе с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

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Как передает корреспондент УНИАН, в зале присутствуют действующие министры и некоторые из тех представителей правительства, которых планируется назначить в новый состав Кабмина на должности министров.

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