Касько сегодня изберут меру пресечения, ГПУ будет просить об аресте - нардеп

Об этом Мосийчук написал на своей странице в Facebook.

“Только что вместе с коллегами, как народный депутат, подписали заявление о взятии на поруки экс-заместителя генпрокурора Виталия Касько”, - говорится в заметке.

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Мосийчук также отметил, что сегодня Касько будут избирать меру пресечения.

“Говорят, ГПУ будет просить суд поместить Касько под стражу”, - добавил парламентарий.

В комментарии УНИАН Мосийчук уточнил, что речь идет о 10-15 депутатах из разных фракций. В частности, это внефракционные депутаты Александр Дубинин и Андрей Денисенко, а также представители “Блока Петра Порошенко”.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры из-за несогласия с действиями руководства ведомства.

В Генеральной прокуратуре заявили, что Касько сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании заведомо поддельного документа. Ему инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Сам Касько заявляет, что Генпрокуратура сфабриковала дело в отношении него, чем пытается его дискредитировать.