Касько прибыл на допрос в Генпрокуратуру

"Как видите, мы явились вовремя", - цитирует Касько 112.ua.

Как сообщал УНИАН, по словам адвоката Касько, Генеральная прокуратура все еще не вызывала на допрос его подзащитного в соответствии с порядком, установленным законом.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля поздно вечером возле столичного театра имени Ивана Франко Касько зачитали подозрении в совершении преступления.

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В Генеральной прокуратуре заявили, что Касько сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании заведомо поддельного документа. Ему инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Как утверждают в ГПУ, сообщено о подозрении с соблюдением всех предусмотренных законом прав подозреваемого, а также с учетом пребывания Касько в статусе адвоката. В связи с чем подозрение подписано заместителем генпрокурора. «Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа», - говорится в сообщении ГПУ.

Сам Касько заявляет, что Генпрокуратура сфабриковала дело в отношении него, чем пытается его дискредитировать.

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