В ГПУ показали видео, где Касько вручают подозрение

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Таким образом в Генпрокуратуре опровергают информацию экс-заместителя генпрокурора Виталия Касько о том, что ему объявляли о подозрении лица, не имеющие на это права.

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По данным СМИ, 10 апреля поздно вечером возле столичного театра имени Ивана Франко Касько зачитали подозрение в совершении преступления.

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В Генеральной прокуратуре заявили, что Касько сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и в использовании заведомо поддельного документа. Ему инкриминируются правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. По утверждению ГПУ, о подозрении сообщено с соблюдением всех предусмотренных законом прав подозреваемого, а также с учетом пребывания Касько в статусе адвоката.