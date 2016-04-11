Аваков назвал дело против Касько "вульгарным сведением счетов"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я не знаю Касько и не знаю деталей претензий к нему со стороны ГПУ, но выглядит это все как некрасивое вульгарное сведение счетов», - заявил Аваков.

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Как сообщал УНИАН, 15 февраля Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры из-за несогласия с действиями руководства ведомства.

По данным СМИ, 10 апреля поздно вечером возле столичного театра имени Ивана Франко Касько неизвестные зачитали подозрение в совершении преступления.

В Генеральной прокуратуре заявили, что Касько сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и в использовании заведомо поддельного документа. Ему инкриминируются правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Как утверждают в ГПУ, о подозрении сообщено с соблюдением всех предусмотренных законом прав подозреваемого, а также с учетом пребывания Касько в статусе адвоката. В связи с чем подозрение подписано заместителем генпрокурора. «Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотреблении доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа», - говорится в сообщении ГПУ.

Сам Касько заявляет, что Генпрокуратура сфабриковала дело против него, чем пытается его дискредитировать.