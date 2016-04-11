"Все сфабриковано": Касько прокомментировал открытое ГПУ против него дело

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Что я могу сказать: все, что написано в тех документах, которые мне пытались вручить, но до конца не вручили, не соответствует действительности, это все необоснованно и сфабриковано ГПУ», - заявил Касько.

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«При этом люди, которые выступают от имени ГПУ, используют те ложные данные для манипуляции. Более того, они собираются обнародовать какие-то данные на сайте, несмотря на то, что это является тайной досудебного расследования. Поэтому, я считаю, что единственной целью этого расследования является моя дискредитация», - сказал Касько.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры из-за несогласия с действиями руководства ведомства.

По данным СМИ, 10 апреля поздно вечером возле столичного театра имени Ивана Франко Касько неизвестные люди зачитали подозрение в совершении преступления.

В Генеральной прокуратуре заявили, что Касько сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании заведомо подложного документа. Ему инкриминируются правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. По утверждению ГПУ, о подозрении сообщено с соблюдением всех предусмотренных законом прав подозреваемого, а также с учетом пребывания Касько в статусе адвоката. В связи с этим подозрение подписано заместителем генпрокурора. «Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа», - говорится в сообщении ГПУ.