Евросоюз рассматривает две кандидатуры на смену своему послу в Украине - СМИ

Действующего посла Яна Томбинского может сменить итальянский дипломат Хью Мингарелли или швед Питер Семнеби, сообщают источники "Апострофа". Позже данную информацию подтвердили официальные лица во внешнеполитической службе ЕС в Брюсселе.

Собеседники издания отмечают, что оба кандидата хорошо знакомы с ситуацией в Украине, однако предупреждают, что назначение нового посла может несколько изменить тональность взаимоотношений Киева и Брюсселя.

"Сейчас проходит процесс отбора на должности всех глав представительств ЕС, подлежащих ротации в 2016 году. Мы расскажем о назначениях, как только будет принято решение. Отобранные претенденты проходят собеседование в специальной комиссии, после чего прошедшие предварительный отбор кандидаты приглашаются на второе собеседование. Окончательное решение о назначении глав Представительств принимается Верховным представителем ЕС по иностранным делам (Федерикой Могерини, — Ред.)",— сообщил изданию один из пресс-секретарей европейского внешнеполитического ведомства.

В Брюсселе не уточняют, кого именно рассматривают на пост нового посла Евросоюза в Украине. Отказывается комментировать эту информацию также Ян Томбинский. "Я буду оставаться на должности до августа. Тогда можно будет говорить об итогах моего пребывания на посту и комментировать преемников. У меня еще есть пять месяцев", — заявил изданию действующий глава Представительства ЕС в Украине.

Тем временем, источники "Апострофа" сообщают, что успешно прошли собеседование и всерьез претендуют на должность посла Евросоюза в Украине уже как минимум два кандидата. "Это итальянский дипломат Хью Мингарелли и его шведский коллега Питер Семнеби", - отметил собеседник издания. По его словам, обе кандидатуры хорошо знакомы с Украиной и вполне могут продолжить курс по сближению Киева и Брюсселя.

Издание сообщает, что сейчас Хью Мингарелли занимает пост управляющего директора по Северной Африке, Ближнему востоку, Аравийскому полуострову, Ирану и Ираку при Европейской службе внешнеполитической деятельности. На этой должности он работает с 2011 года, а до этого, с 2002 по 2011 год, занимался странами восточной Европы, в том числе — Украиной. С 2002 по 2007 годы он выполнял функции Директора по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии, а также Директора по Ближнему востоку и южному побережью Средиземного моря. При этом с 2007 по 2011 годы Мингарелли отвечал за все регионы Восточного и Средиземного соседства ЕС.

В свою очередь сам Мингерали в телефонном разговоре с корреспондентом издания он заявил, что не может комментировать тему нового главы Представительства ЕС в Украине: "Я должностное лицо и не имею права обсуждать подобную информацию с представителями СМИ".

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В отличие от Хью Мингарелли, который начал свою деятельность в частном секторе, работая финансовым аналитиком в Париже, Питер Семнеби — "чистокровный" дипломат. Начав карьеру в МИД Швеции, он работал в посольствах этого государства в Германии, Украине и СССР. С 2000 по 2005 годы Семнеби работал при ОБСЕ в миссии в Хорватии.

Кроме того, по словам собеседников "Апострофа", приезд в Киев нового посла может несколько изменить тональность отношений Украины с Европейским союзом. Дело в том, что Хью Мингарелли неоднократно выступал за углубление отношений между Киевом и Брюсселем. Еще в 2003 году он благословил совместный отчет Украины и ЕС о состоянии выполнения действующего тогда Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, где впервые была согласована необходимость подготовки нового договора с учетом стратегии Украины на вступление в ЕС.

Тем временем Питер Семнеби, по словам некоторых опрошенных "Апострофом" экспертов, является намного более осторожным и менее решительным дипломатом. Он приверженец концепции "Восточного партнерства", в рамках которой Украине выдвигается ряд требований как к кандидату на вступление в ЕС, но реальных перспектив членства Украины в Евросоюзе нет.