Минобороны планирует построить первую современную базу ВМС в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, об этих планах сообщил на заседании правительства министр обороны Степан Полторак.

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"У нас сложилась очень тяжелая ситуация с Военно-морскими силами. Нам надо располагаться. У нас есть дома, которые некогда принадлежали Минобороны, но в 2011 году они все продавались или передавались. Эти два дома не используются. Они относятся к судебной администрации и фискальной службе. Я просил бы принять два распоряжения о передаче из управления Государственной судебной администрации здания в сферу Минобороны... и такое же распоряжение о передаче (здания) из фискальной службы в сферу управления Минобороны", - пояснил он.

По словам Полторака, Минобороны также владеет участком земли. Таким образом, благодаря возвращению зданий и использования этого участка, можно будет построить первую современную военно-морскую базу со всей инфраструктурой.

"Это у нас будет первый такой комплексный объект", - отметил Полторак.