Глава НАБУ Сытник обнародовал свой доход за 2015 год
Доход главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в 2015 году составил 916 204 гривни.
Такие данные содержатся в его декларации о доходах, обнародованной на сайте НАБУ.
Заработная плата Сытника составила 906 204 гривни, а еще 10 тысяч гривень дохода он получил от осуществления предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.
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Сумма средств на его счетах в банках и других финансовых учреждениях составляет 38 872 гривни.
Доходы членов семьи Сытника составили 45 551 гривню.
В декларации он указал наличие квартиры общей площадью 82,6 квадратных метра, а также земельного участка площадью 416 квадратных метров.
Глава НАБУ имеет авто Hyundai Elantra 2012 года выпуска.
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