Глава НАБУ Сытник обнародовал свой доход за 2015 год

Такие данные содержатся в его декларации о доходах, обнародованной на сайте НАБУ.

Заработная плата Сытника составила 906 204 гривни, а еще 10 тысяч гривень дохода он получил от осуществления предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.

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Сумма средств на его счетах в банках и других финансовых учреждениях составляет 38 872 гривни.

Доходы членов семьи Сытника составили 45 551 гривню.

В декларации он указал наличие квартиры общей площадью 82,6 квадратных метра, а также земельного участка площадью 416 квадратных метров.

Глава НАБУ имеет авто Hyundai Elantra 2012 года выпуска.

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