Томбинский надеется, что нидерландцы скажут "да" ассоциации Украины с ЕС
Глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский надеется на положительный результат нидерландского референдума относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно завтрашнего референдума в Нидерландах по вопросу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
“Референдум, я надеюсь, даст положительный результат”, - сказал Томбинский и добавил, что 27 европейских стран уже ратифицировали Соглашение об ассоциации, и остался последний этап этой ратификации в Нидерландах.
Читайте такжеУкраинцы преодолели 65 километров между Гаагой и Амстердамом: призвали голландцев поддержать Соглашение об ассоциации (фото)
Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы из Украины поступил положительный сигнал для положительного голосования в Нидерландах.
“А на результат этого референдума даст ответ нидерландский парламент в четверг”, - добавил Томбинский.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».
Читайте такжеСоглашение об ассоциации Украина-ЕС отвечает интересам Нидерландов и всей Европы - Госдеп США