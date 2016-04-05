Томбинский надеется, что нидерландцы скажут "да" ассоциации Украины с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно завтрашнего референдума в Нидерландах по вопросу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

“Референдум, я надеюсь, даст положительный результат”, - сказал Томбинский и добавил, что 27 европейских стран уже ратифицировали Соглашение об ассоциации, и остался последний этап этой ратификации в Нидерландах.

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Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы из Украины поступил положительный сигнал для положительного голосования в Нидерландах.

“А на результат этого референдума даст ответ нидерландский парламент в четверг”, - добавил Томбинский.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

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