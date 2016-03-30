Порошенко одобрил санкции против лиц из "списка Савченко-Сенцова"

Как отмечают в пресс-службе главы государства, соответствующий указ №121/2016 подписан президентом накануне рабочего визита в США.

"В решении СНБО отмечается, что в связи с вынесением судебными органами Российской Федерации незаконных обвинительных приговоров, совершением других противоправных действий в отношении граждан Украины Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко, согласно части третьей статьи 5 Закона Украины «О санкциях», Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения президента Украины и предложения Кабинета министров Украины (распоряжение Кабинета министров Украины от 23 марта 2016 года № 203-р) о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, причастных к противоправным действиям в отношении Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко", - сообщают в пресс-службе президента.

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Решение СНБОУ содержит перечень физических лиц, к которым будут применяться бессрочные персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Соответствующее приложение размещено в тексте указа президента.

Кроме того, по решению СНБО, Кабинет министров совместно со Службой безопасности Украины при участии Национального банка Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.

Отдельно поручается Кабинету министров подготовить вместе с СБУ и разведывательными органами Украины предложения относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, причастных к противоправным действиям в отношении других граждан Украины, и в двухнедельный срок представить их на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, по данным СНБО, в санкционный список лиц, причастных к организации, незаконного задержания и заключения в РФ летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова и других украинцев, включены фамилии руководителей Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Следственного комитета РФ, прокуратуры, судейского корпуса, военнослужащих и других должностных лиц.