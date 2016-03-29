В Канаде призывают усилить санкции против России

Об этом говорится в заявлении Диона относительно руководящих принципов Канады в мире, которые он произнес во время международной конференции в Оттаве, передает MacLean's.

"Санкции, которые были наложены на Россию в ответ на ее агрессию против Украины, являются действующими только потому, что они были введены большим количеством стран. Канада должна продолжать требовать, чтобы эти совместные санкции сохранялись или даже были ужесточены. Но Канада должна прекратить быть по сути единственной страной, которая практикует политику пустого стула с Россией, поскольку, действуя таким образом, мы только наносим себе вред", - заявил Дион.

При этом он заявил: "До тех пор, пока Канада отказывается взаимодействовать с Россией через дипломатические и политические каналы, мы препятствуем любой возможности поддерживать Украину путем переговоров".

Дион обратил внимание, что в отношении Сирии позиция Канады об ограниченном взаимодействии с Россией серьезно ослабила возможность его страны влиять на мирные переговоры.

Читайте такжеМИД России пригрозил Канаде ответными мерами за расширение санкций

Канадский министр отметил, что по ряду вопросов относительно Арктики такая позиция ограничила влияние Канады, когда Россия является арктической страной с ее большим побережьем, которое занимает 50% Арктики.

"Канада продолжит выступать против незаконной аннексии Крыма Россией и ее агрессии на востоке Украины, и мы и впредь решительно будем стоять бок о бок с нашими союзниками по НАТО. Однако, такие действия вполне согласуются с возобновлением наших дипломатических переговоров с Россией, так же как наши союзники это делают. Это возобновление отношений направлено на помощь Украине, помощь Европе и помощь в стабилизации ситуации в центре континента", - заявил Дион.

Напомним, 18 марта правительство Канады ввело дополнительные экономические санкции в отношении России. В санкционный список попали 10 юридических и 2 физических лица, активы которых будут заморожены, также они не смогут осуществлять экономическую деятельность.

Отмечается, что дополнительные санкции были введены, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения.