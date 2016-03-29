В ЕС рассказали, чего ожидают от преемника Шокина

Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский.

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"Я обратил внимание, что Верховная Рада сегодня приняла увольнения Генерального прокурора. Это решение создает возможность, чтобы совершить новый старт в Генеральной прокуратуре. Я надеюсь, что новый генеральный прокурор обеспечит то, чтобы Генеральная прокуратура стала независимой от политического влияния и давления, а также будет иметь общественное доверие", - подчеркнул Томбинский.

Глава представительства ЕС отметил, что Генеральная прокуратура должна содействовать обеспечению справедливости и верховенства права, которых украинский народ ожидает и заслуживает.

"Работа Генеральной прокуратуры является также неотъемлемой частью для полной институциональной модернизации Украины, а также для внедрения Соглашения об ассоциации", - отметил Томбинский.

Кроме того, дипломат выразил большую обеспокоенность в отношении всех новостей, которые поступают из Генеральной прокуратуры Украины в последнее время.

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Так, по его словам, в Генпрокуратуре все еще наблюдается "отсутствие ощутимых результатов в расследовании серьезных дел, включая драматические события в Киеве и Одессе в начале 2014 года, относительно деятельности чиновников из прошлого режима, которые были включены в санкционный список в соответствии с запросом украинской власти, а также расследований в отношении должностных лиц в самой Генеральной прокуратуре".

"Те прокуроры, которые считались направленными на процесс реформ, покинули Генпрокуратуру или иным образом были лишены возможности проводить расследования и реформы. К сожалению, высказанное гражданским обществом, экспертами и международным сообществом в этом отношении беспокойство было проигнорировано", - заявил Томбинский.