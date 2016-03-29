Гройсман не исключает создания новой коалиции в составе пяти фракций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время заседания парламента.

Он напомнил, что сегодня в 12:00состоится встреча лидеров фракций, которые потенциально могут создать коалицию.

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"Я думаю, что нам нужно будет говорить со всеми фракциями, которые создавали коалицию "Европейская Украина". Возможно, мы сможем расширить коалицию с трех фракций, как вчера было заявлено, до четырех или пяти", - сказал Гройсман.

Кроме того, он напомнил, что сегодня в парламенте будет рассматриваться вопрос о предоставлении согласия на увольнение генерального прокурора Виктора Шокина, и призвал депутатов принять участие в соответствующем голосовании.