Президент Украины Петр Порошенко поздравил католиков с Пасхой.

«С Воскресением Господним христиан, которые празднуют по григорианскому календарю», - написал он в Facebook.

В поздравлении, обнародованном позже на сайте главы государства, Порошенко отметил, что «в эти пасхальные дни мы объединяемся в искренней молитве за мир, согласие и благосостояние на Украинской земле».

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По словам президента, «сегодня, во время больших испытаний, всем нам необходимы непоколебимая сила духа, стойкость убеждений и милосердие».

Он выразил убеждение, что мудрость, терпение, трудолюбие и гордость украинского народа станут залогом достойного будущего государства.

«Пусть в ваших сердцах никогда не угасает огонь веры, надежды и любви», - отметил Порошенко.