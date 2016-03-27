В Кривом Роге проходят внеочередные выборы мэра

Голосование, как ожидалось, будет проводиться на 293 участках, общее количество избирателей в городе – более 500 тыс. лиц. Общественный порядок в день выборов охраняют около 2 тыс. полицейских. По состоянию на утро воскресенья журналисты сообщают о наличии в городе в день голосования скрытой агитации.

Читайте такжеПять кандидатов в мэры Кривого Рога подписали меморандум о честных выборах (документ)

Во внеочередных выборах на должность Криворожского городского головы участвуют 15 кандидатов. За пост Криворожского городского головы, в частности, соревнуется действующий мэр Юрий Вилкул, куратор 40-го батальона территориальной обороны Николай Колесник (партия «УКРОП»), народный депутат Украины Семен Семенченко (партия «Самопомич»).

По результатам второго тура выборов мэра города 15 ноября 2015 года Криворожский горизбирком объявил победителем представителя Оппозиционного блока Вилкула.

Вместе с тем кандидат от партии «Объединение «Самопомич» Юрий Милобог заявил о фальсификации и обжаловал объявленные результаты выборов в судах. Однако суды отклонили его иски.

После этого по требованию партий "Самопомочи", УКРОПа и общественности 23 декабря 2015 года Верховная Рада проголосовала за законопроект, которым постановила провести повторные выборы на пост мэра Кривого Рога 27 марта. 30 января 2016 года президент Петр Порошенко подписал этот закон.