Коммунистам голосовать за бюджет мешают памятники

В Коммунистической партии Украины сомневаются в возможности проведения внеочередной сессии Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на брифинге заместитель председателя фракции КПУ Адам МАРТЫНЮК.

В частности, он заметил, что сегодня существует теоретическая возможность провести внеочередную сессию ВР. Для этого, напомнил А.МАРТЫНЮК, необходимо собрать 150 подписей народных депутатов, которые есть у фракции БЮТ. В то же время он убежден, что 226 депутатов, необходимых для результативного голосования, на такую сессию не соберутся.

А.МАРТЫНЮК прогнозирует, что именно поэтому БЮТ не пойдет на сбор подписей.

«Никаких внеочередных заседаний до сентября не будет», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Также он сомневается в возможности результативного голосования по изменениям к государственному бюджету-2008 в сентябре.

По его словам, коммунисты не поддержат этот документ без постатейного голосования, в то время как правительство предлагает голосовать за бюджет в целом. А.МАРТЫНЮК сказал, что коммунисты готовы поддержать статьи, в которых речь идет о повышении социальных стандартов. Однако они не готовы поддерживать предложения Президента о выделении средств на строительство памятников (Президент предлагает выделить средства на строительство Пантеона славы, в том числе воинам УПА – УНИАН).

«Они (эти статьи – УНИАН) не исчезнут из тела государственного бюджета, значит, мы за такой бюджет голосовать не будем», - заявил А.МАРТЫНЮК.

Как сообщалось, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, закрывая 11 июля вторую сессию ВР, сказал, что в случае возникновения у депутатов желания принять изменения в государственный бюджет можно будет созвать внеочередную сессию.