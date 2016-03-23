Украина на заседании контактной группы в Минске поставила вопрос запрета на въезд Геращенко в РФ

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер написала в Facebook по итогам сегодняшнего заседания группы.

«В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы Украина поставила вопрос о запрете въезда в Россию представителю Украины в гуманитарной подгруппе Ирине Геращенко», - написала Олифер.

Она напомнила, что Геращенко является уполномоченным президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донбассе и народным депутатом.

«Подобное ограничение в свободе передвижения может иметь негативное влияние на дальнейшую работу Трехсторонней контактной группы», - написала Олифер.

Как сообщал УНИАН, 21 марта стало известно, что Геращенко, которая в составе украинской парламентской делегации добиралась в российский Донецк, где суд объявлял приговор украинской летчице Надежде Савченко, запретили въезд на территорию России. Сообщалось, что Геращенко запрещен въезд в РФ до 2021 года.

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