Сегодня в РФ начнут оглашать приговор Савченко: летчицу в суд везет колонна из пяти авто (видео)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, колонна из пяти автомобилей отправилась от следственного изолятора №3 в городе Новочеркасск, где Надежду удерживают с июля прошлого года. Операция по доставке Савченко в суд больше похожа не в перевозки арестанта, а на кортеж официальной делегации: полицейские машины спереди и сзади колонны. Единственное отличие - вместо лимузина - автозак.

Как известно, суд города Донецка Ростовской области России сегодня начинает оглашать приговор украинской летчице Надежде Савченко.

Приговор будут оглашать в течение двух дней - 21 и 22 марта.

Читайте такжеВ дни оглашения приговора Савченко у суда готовятся провокации – адвокат

По словам одного из адвокатов, Надежда, которая голодает уже восемнадцатый день, пока в удовлетворительном состоянии и планирует быть в зале суда. У нее пониженное давление и температура, но она сберегает силы, потому что, согласно российским законам, приговор следует слушать стоя. Прокуроры требуют для Надежды 23 года заключения по обвинению в якобы убийстве российских журналистов.

Своей вины Надежда не признает, ее адвокаты приводили неопровержимые доказательства ее невиновности, которые суд не принял во внимание. Савченко отправили в СИЗО в Новочеркасске после судебной тяжбы в Москве. Российские власти рассчитывали, что, перенаправив дело в небольшой городок на границе с Украиной, сможет уменьшить внимание мирового сообщества к судьбе Надежды. Это не удалось - в Донецке Ростовской области, где будет оглашен приговор, Савченко уже ожидают десятки телекамер со всего мира, дипломаты США и Евросоюза, а также консул Украины и депутаты Верховной Рады.

Справка УНИАН. Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура требует приговорить летчицу к 23 годам лишения свободы.