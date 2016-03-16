"Мы не примем передел границ силой в 21-м веке": США вновь призвали Россию вернуть Крым Украине

По случаю двухлетней годовщины российской аннексии Крыма пресс-секретарь Государственного департамента Джон Кирби распространил заявление, в котором подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, сообщает Голос Америки.

«Соединенные Штаты не признают российский «референдум» 16 марта 2014 года, как и не признают попытку аннексии Крыма, нарушающую международное законодательство», – говорится в документе внешнеполитического ведомства США.

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Кирби подчеркнул, что с момента оккупации Крыма новые «власти» подавляют несогласных, религиозные и этнические меньшинства, в особенности – крымских татар и этнических украинцев.

«Неправительственные организации и независимые СМИ все еще принуждаются к молчанию или изгоняются, а международным наблюдателям отказано в доступе на полуостров», – сказано в заявлении Госдепартамента.

«Мы не примем передел границ силой в 21-м веке, – отметил Кирби. – Санкции, введенные после аннексии Крыма, останутся в силе, пока оккупация будет продолжаться. Мы вновь призываем Россию положить конец оккупации и вернуть Крым Украине».