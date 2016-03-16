Геннадий Корбан вернулся домой

Члена президиума политсовета УКРОПа у его дома встречали несколько десятков жителей города вместе с его отцом Олегом Корбаном и журналисты. Активисты держали плакаты «Днепр, встречай героя», «Патриоты – гордость нации», «Свободу патриотам». Геннадий Корбан поблагодарил всех за поддержку.

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«Я хочу пожелать всем внутренней свободы, уверенности в себе и веры в лучшее. Я думаю, нас ждет что-то лучше», – сказал он.

Комментируя свои планы на будущее, Геннадий Корбан отметил, что готов помогать мэру Днепропетровска, своему однопартийцу Борису Филатову развивать город. «Будем участвовать в жизни города. Помогать мэру, чтобы был порядок и процветание», – отметил Корбан.

На вопрос, будет ли он оставаться в политике, Геннадий Корбан ответил: «Посмотрим, я не хочу сейчас загадывать. Политика – это еще не вся жизнь. Есть жизнь обычных людей, жизнь города, и это иногда может быть приятнее, чем находиться там, среди лжепророков и словоблудов», – отметил он.

В свою очередь отец освобожденного Олег Корбан подчеркнул, что считает арест своего сына несправедливым и незаслуженным, а процесс над ним – судилищем, которое войдет в историю юриспруденции.

Напомним, 15 марта Днепровский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство защиты члена президиума политсовета УКРОПа Геннадия Корбана и изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест без ношения электронного средства контроля. Мера пресечения будет действовать до 15 апреля.