Корбан назвал гибридными украинское правосудие и правоохранительную систему

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корбан сказал после оглашения решения Апелляционного суда Киева, который оставил без изменений решение Днепровского районного суда о содержании его под стражей до 15 апреля.

"За две тысячи лет ничего не поменялось. Меня оплевали, опозорили и предали суду. И это только потому, что три порока: жадность, глупость и предательство по сей день живут в людях и убивают общество, живут в политических элитах - они заражены этими пороками", - сказал Корбан.

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При этом он заявил, что сегодня в Украине "развелось очень много лжепророков и словоблудов, различных политических туристов иностранных".

"Мне очень жаль, что так происходит...", - добавил Корбан.

Вместе с тем он заявил, что в Украине существует гибридное правосудие и гибридная правоохранительная система.

Корбан также поблагодарил всех людей, которые его поддерживают, и которые не предали его.

"Я хочу сказать тем, кто меня поддерживает, что Бог до сих пор, мой древний Бог, он всем воздаст по заслугам и вознаградит тех, кто меня не предал. И наоборот тех, кто оплевал меня, тех кто осмеял меня, и тех, кто предал меня суду, - их имена будут стерты, и они будут прокляты в веках", - заявил Корбан.

Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. В дальнейшем силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о его домашнем аресте на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Адвокаты подали апелляцию на это решение.

Сегодня, 15 марта, Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Днепровского райсуда об избрании Корбану меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 апреля.