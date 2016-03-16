Порошенко подписал "безвизовый" закон об электронном декларировании

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями комиссии по избранию членов Национального агентства по вопросам противодействия коррупции подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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Отмечается, что документ входил в пакет законов, принятие которых необходимо для введения Европейским Союзом безвизового режима для украинцев.

«В 2016 году этот Закон вступает в действие. Заполнять чиновники будут декларации в 2016 году, и ответственность будет наступать в 2016 году. В вашем присутствии я подписываю этот Закон», - сказал Президент. Глава государства подчеркнул, что все законы и изменения, которые входят в «безвизовый пакет», важны для Украины и направлены на борьбу с коррупцией.

В свою очередь глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский, который также присутствовал на встрече, приветствовал принятие закона, отметив, что к наработке этого документа были привлечены эксперты Европейской Комиссии.

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Как сообщал УНИАН, Рада 15 марта приняла с предложениями Порошенко закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году".

Принятие такого документа является условием предоставления Украине безвизового режима со странами Европейского союза.