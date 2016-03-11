Кучма: Ожидания от последней встречи "нормандской четверки" не оправдались

Об этом сообщила на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"По итогам встречи в Париже мы снова слышим призывы провести выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса, да еще и в первом полугодии. Но по-прежнему нет жесткой и принципиальной позиции наших партнеров ни о всеобъемлющем прекращении огня, ни о выводе с территории Украины незаконных воинских формирований и тяжелых видов вооружений, ни о возвращении Киеву контроля за украинско-российской границей, - процитировала она слова Кучмы.

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Напомним, по словам министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, что встреча в рамках "нормандского формата" 3 марта была одной из самых сложных, и удовлетворение от ее результатов не достигнуто.

Украинский министр Павел Климкин заявил, что основной темой для обсуждения был вопрос, связанный с модальностью выборов на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро выразил надежду, что эти выборы состоятся до окончания первого полугодия 2016 года.

Российский министр Сергей Лавров традиционно рассказал, что для голосования на оккупированном Донбассе необходимо предоставить этой территории особый статус, провести амнистию и конституционную реформу. Поэтому сдвигов, по словам Лаврова, в подготовке выборов пока не произошло.

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