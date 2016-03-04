Сложные переговоры "нормандской четверки" в Париже: заявления глав МИД

Климкин: переговоры "нормандской четверки" в Париже не стали решающими

После завершения переговоров, которые длились почти 5 часов, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что говорить о решающем прогрессе пока нельзя. "Но нам удалось детально обсудить ряд позиций ОБСЕ, а с другой стороны - четко представить видение безопасности", - детализировал он.

Кроме того, он заявил, что стороны сделали акцент на необходимости обмена заложниками. "Все, что происходит сейчас, это отсутствие всякого прогресса - мы смогли осуществить очень ограниченный обмен", - отметил Климкин.

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Также Климкин заявил, что основной темой для обсуждения был вопрос, связанный с модальностью выборов. "Здесь наш главный акцент заключался в необходимости обеспечить безопасность и осуществить такие избирательные модальности, которые бы соответствовали украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ", - рассказал он.

По словам Климкина, украинская сторона "сделала особый акцент на установлении зоны безопасности таких, как в Дебальцево, или вокруг Донецкого аэропорта".

Штайнмайер: встреча была одной из самых сложных

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что министерская встреча в рамках "нормандского формата" была одной из самых сложных, удовлетворения от ее результатов не достигнуто.

"Это была одна из самых сложных встреч, которую мы проводили. Я далек от того, чтобы быть довольным как по состоянию на востоке Украины, так и результатами сегодняшнего вечера", - сказал министр.

Кроме того, он отметил, что процесс отвода вооружения на Донбассе должен быть продлен.

Эро заявил о надеждах на выборы на Донбассе до июля 2016-го

В свою очередь министр иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марк Эро заявил, что на переговорах были озвучены стремление добиться проведения местных выборов на Донбассе до июля 2016 года.

Он выразил надежду, что эти выборы состоятся до окончания первого полугодия 2016-го.

Лавров: консенсуса не получилось

По словам Лаврова, инициатива Германии и Франции провести выборы на Донбассе до июня, которую поддержала и Москва, была отвергнута украинской стороной, поэтому "консенсуса не получилось".

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Глава российского МИД рассказал традиционно, что для голосования на оккупированном Донбассе необходимо предоставить особый статус Донбассу, провести амнистию и конституционную реформу. Поэтому сдвигов, по словам Лаврова, в подготовке выборов пока не произошло.