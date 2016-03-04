Луценко: Выборы на оккупированной территории - легализация террористов

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Луценко, "что бы там не придумывали умиротворители Путина, есть только один приемлемый путь для реинтеграции Донбасса".

Он отметил, что такой путь заключается во взятии границы под контроль военной миссии ОБСЕ, выводе оккупационных войск и разоружении боевиков, обеспечении полицейской миссии ОБСЕ на этих территориях, проведении амнистии тех, кто не совершил тяжких преступлений и раскаялся перед Украиной, восстановлении украинского правового, социального и гуманитарного пространства в регионе.

Только при таких условиях, по мнению Луценко, можно уже будет провести выборы в местные советы на этой территории по украинским законам.

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