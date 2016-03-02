ЕС поддерживает запрет украинским госслужащим критиковать власть

Об этом в интервью DW сказал пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

По его словам, подобные этические кодексы для госслужащих, где есть норма об избежании комментариев об их работе, действуют в странах ЕС.

«Как вы сами можете заметить, никто из европейских госслужащих публично не критикует свою службу или учреждения, где они работают», - отметил Стулик.

По его словам, предусмотреть норму о запрете госслужащим критиковать деятельность государственных органов и их должностных лиц Украине рекомендовала Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), которая помогает разрабатывать законы и кодексы для госслужбы в европейских странах.

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«Это международная норма профессиональной государственной службы, которая должна быть политически незаангажированной и не принимать участия в политических спорах», - подчеркнул пресс-атташе ЕС в Украине.

Стулик также отметил, что украинские правила этического поведения госслужащих исчерпывающи и конкретизированы, а их соблюдение зависит от культуры самих госслужащих и их определенных навыков.

Как сообщалось, 11 февраля Кабинет министров Украины принял постановление «Об утверждении Правил этического поведения государственных служащих». Документ был обнародован 1 марта.

В нем содержится норма о том, что госслужащие должны воздерживаться «от проявлений публичной критики деятельности государственных органов и их должностных лиц». Украинские эксперты раскритиковали это положение, назвав запрет «абсурдным».