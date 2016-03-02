Климкин и Ягланд обсудили возможность мониторинга по соблюдению прав человека в Крыму
12:39, 02 марта 2016Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд обсудили вопросы обеспечения постоянного международного присутствия в Крыму для мониторинга соблюдения прав человека на полуострове, в чем важную роль должен сыграть Совет Европы.
Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд / euroua.com
Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД, об этом шла речь во время их встречи в Женеве.
Также были обсуждены возможные дополнительные меры для освобождения Надежды Савченко, Олега Сенцова, Станислава Клиха и других политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией.
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Кроме того, стороны отметили важность предоставления Советом Европы экспертной помощи в проведении реформ в Украине, прежде всего в реформировании судебной системы, говорится в сообщении.
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