Климкин и Ягланд обсудили возможность мониторинга по соблюдению прав человека в Крыму

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД, об этом шла речь во время их встречи в Женеве.

Также были обсуждены возможные дополнительные меры для освобождения Надежды Савченко, Олега Сенцова, Станислава Клиха и других политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией.

Читайте такжеСтандарты Совета Европы применяются в Украине, как и раньше - Ягланд

Кроме того, стороны отметили важность предоставления Советом Европы экспертной помощи в проведении реформ в Украине, прежде всего в реформировании судебной системы, говорится в сообщении.