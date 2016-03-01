Климкин призывает мир усилить давление на РФ в вопросе выполнения Минских соглашений

Об этом Климкин сказал в своем выступлении на 31-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Мы настаиваем на ключевом значении Минских соглашений и их выполнении Российской Федерацией. Россия не оправдывает ожиданий в выполнении ее обязательств, когда все ключи к устойчивому режиму прекращения огня находятся в Москве", - подчеркнул Климкин.

В связи с этим министр отметил, что безусловное освобождение заложников и политических заключенных, среди которых наиболее символичным является содержание украинского пилота Надежды Савченко, также зависит от Москвы.

Климкин подчеркнул, что Украина настойчиво отстаивает возвращение мира и порядка на Донбасс.

"После моего визита в Женеву я поеду (в Париж) для проведения следующего раунда "нормандских" переговоров. Мы нуждаемся в дальнейшей поддержке международного сообщества, включая ООН, ОБСЕ, Совета Европы, и, несомненно, этого совета (Совета ООН по правам человека - УНИАН), чтобы оказать дополнительное давление на сторону, которая пренебрегает своими обязательствами", - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает, что Организация Объединенных Наций должна призвать Российскую Федерацию предоставить допуск международным организациям для наблюдения за соблюдением прав человека в Крыму.