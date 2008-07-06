Ехануров: Украина избавилась своего ядерного потенциала бездарно

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ отвергает обвинения в адрес Украины в невыполнении условий о своем безъядерном статусе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня в Севастополе, где он находится на праздновании 16-й годовщины ВМС Украины, отвечая на вопросы журналистов.

«С территории Украины были полностью вывезены ядерные боеприпасы. К сожалению, Украина избавилась от своего ядерного потенциала бездарно. Возможно, это можно было бы сделать на более выгодных условиях», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Отмечая беспочвенность обвинений Украины в том, что она оставила себе некоторое количество ядерных боеприпасов, министр обороны отметил, что это не соответствует действительности.

«Я понимаю источники и причины этих обвинений. Так, в Севастополе действительно есть одно научно-исследовательское учреждение, где хранятся некоторые радиоактивные материалы, но они используются исключительно с научной целью. Это не ядерные заряды», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Справка УНИАН. Меморандум «О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия» был подписан 5 декабря 1994 года в Будапеште. Гарантами безопасности Украины, согласно Меморандуму, выступили Россия, Великобритания и США.