Эксперт: украинские партии надо "развождить" и "разбизнесовать"

Директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим КАРАСЕВ считает, что существование однопалатного парламента генерирует кризисы в Верховной Раде.

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы во время чат-интервью на информационном сайте «Гарт».

«Практика существования в Украине абсолютной однопалатности постоянно генерирует парламентские кризисы, что можно было наблюдать в течение 90-х годов», - заявил политолог.

По его мнению, двупалатная система расширяет представительские функции законодательной власти в стране и, одновременно ставит перед политической системой тройное задание. «Во-первых, развождить партии, во-вторых, разбизнесовать партии, то есть сделать из них политические, а не бизнесовые партии, и, в-третьих, двупалатность перекликается с европейскими традициями парламентаризма», - отметил В.КАРАСЕВ.

Кроме того, такое нововведение, подчеркнул политолог, даст возможность влиятельным бизнесменам стать сенаторами, и избираться по мажоритарным округами в Верхнюю палату парламента, освободив место для действительно серьезных партийных политиков в Нижней палате.

«Это оздоровит и морально, и политически партийные силы, а также уменьшит искушения, например, для перехода из фракции во фракцию»,- сказал В.КАРАСЕВ.