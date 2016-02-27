Путин в Украине доверяет только Медведчуку – журналист РФ
10:27, 27 февраля 2016Политика
5338 0
Президент РФ Владимир Путин в Украине доверяет только своему куму, лидеру "Украинского выбора" Виктору Медведчуку.
REUTERS
Об этом в интервью УНИАН заявил автор книги "Вся кремлевская рать", известный российский журналист, несколько лет возглавлявший независимый телеканал "Дождь", Михаил Зыгарь.
Читайте такжеКремль начал готовится к захвату Крыма за два месяца до бегства Януковича – российский журналист
"Есть такое ощущение. Я не знаю точно, но книга написана на основе показаний свидетелей, которые в этом процессе участвуют. Они так говорят. Я не могу залезть в голову Путину и провести исследования, не присоединился ли к Медведчуку еще кто-то. По моим данным, они до сих пор дружны", - сказал Зыгарь, отвечая на вопрос, продолжает ли Путин доверять Медведчуку.
Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter