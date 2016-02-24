На лечение в Венгрию отправятся 20 украинских военных
Венгрия в этом году примет на лечение и реабилитацию 20 украинских военнослужащих и 700 детей из Украины на оздоровление, родители которых были ранены или погибли в АТО.
Об этом было объявлено во время визита министра иностранных дел Украины Павда Климкина в Будапешт, сообщает сайт Министерства иностранных дел.
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Павел Климкин провел переговоры с вице-премьером Венгрии Жолтом Шемъеном и министром внешней экономики и иностранных дел Петером Сийярто.
Также стороны обсудили развитие ситуации на Донбассе, выполнения Минских договоренностей, прогресс введения реформ в Украине, углублению двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций, а также график политических контактов.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено необходимости сохранения единства внутри Евросоюза относительно санкций против России до полного выполнения Кремлем своих обязательств согласно с Минскими договоренностями. Петер Сийярто отметил, что ключевое значение имеет неукоснительное выполнение Минских договоренностей.