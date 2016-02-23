Эксперт рассказал, что мешает Украине проводить структурные реформы

Об этом сказал в ходе круглого стола в Киеве бывший заместитель премьер-министра, министр финансов Словакии Иван Миклош. На текущий момент он является советником министра финансов Украины Натальи Яресько.

По мнению Миклоша, ключевым провалом стало непринятие прогрессивной налоговой реформы, предложенной правительством в конце 2015 года. "Мы видим недостаточный прогресс в том, чтобы проводить преобразования, структурные реформы. И это политическая проблема, я бы так сказал", - подчеркнул эксперт.

Читайте такжеЯценюк объяснил свой низкий рейтинг проведением реформ

При этом он отметил, что реформы всегда наталкиваются на политическую составляющую, однако в Украине этот процесс особенно чувствителен.

"Однако сейчас Украина, я надеюсь, начинает учиться (на ошибках - УНИАН) и делать что-то. Несмотря на общий политический хаос, есть хорошие вещи", - отметил Миклош.

Ранее об отсутствии политической воли для проведения реформ в стране заявили представители международных финансовых организаций - ключевых кредиторов Украины. В частности, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отмечала, что Фонд может приостановить программу кредитования экономики Украины, если власти не восстановят темп реформ и не продемонстрируют реальные результаты борьбы с коррупцией.