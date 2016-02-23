В Кривом Роге появился первый кандидат в мэры

Первым кандидатом на выборах мэра Кривого Рога стала самовыдвиженка Яна Беркут. Об этом сообщает общественная организация "Опора", наблюдатель которой находился на заседании комиссии.

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В "Опоре" также отмечают, что на местных выборах 2015 года Яна Беркут выдвигалась от "Народного контроля" как кандидат в депутаты Днепропетровского облсовета по округу №97.

Беркут Яна Владимировна – гражданка Украины, родилась 12 июля 1973 года, имеет высшее образование, является директором ООО "Эстрея", проживает в Кривом Роге.

Как сообщал УНИАН, Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского главы, которые состоялись 15 ноября 2015 г., объявил победителем представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула. По информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89 209 тыс. голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88,457 тыс. голосов (48,83%).

Кандидат от "Самопомочи" заявил о фальсификациях и обжаловал объявленные результаты выборов в судах. Однако суды отклонили его иски.

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23 декабря Верховная Рада приняла закон о проведении 27 марта 2016 года внеочередных выборов Криворожского городского головы. 30 января президент Петр Порошенко подписал этот закон.