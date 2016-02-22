Путин не отказался от плана дезинтеграции Украины и установления контроля над ней – разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

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"Режим Путина не отказывается от своих целей в отношении нашей страны, которые на сегодняшний день включают дезинтеграцию Украины, установление российского контроля над нашим государством и восстановление пророссийской власти в Украине", - подчеркнул Скибицкий.