Путин не отказался от плана дезинтеграции Украины и установления контроля над ней – разведка
12:50, 22 февраля 2016Политика
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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отмечает, что президент РФ Владимир Путин не отказался от плана дезинтеграции Украины и установления контроля над ней.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
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"Режим Путина не отказывается от своих целей в отношении нашей страны, которые на сегодняшний день включают дезинтеграцию Украины, установление российского контроля над нашим государством и восстановление пророссийской власти в Украине", - подчеркнул Скибицкий.
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