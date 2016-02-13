В Минске нам напрямую заявляют, что правительства нет - Бессмертный

Об этом в эфире "Шустер Live" заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный.

"Мне, как человеку, который сидит за столом этих переговоров, все эти импульсы молниеносно дают о себе знать, поскольку в риторике стороны переговоров нам дают понять: как вы можете развязывать проблему, когда у вас то ли есть, то ли нет правительства, непонятно'', - сказал Бессмертный.

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"На последних переговорах я несколько раз слышал эту фразу, что вероятность развязывания ситуации, динамика напрямую зависит от ситуации в Украине", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что внесение изменений в Конституцию Украины должно предусматривать предоставление "особого статуса" Донбассу на постоянной основе по "формуле Штайнмайера".