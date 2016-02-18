Луценко озвучил еще один способ отправить правительство Яценюка в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.

“У нас впереди три непленарные недели, во время которых премьер-министр должен определиться: либо он предлагает такой новый состав правительства и такую конкретную программу, которая соберет парламентское большинство - 226 депутатов, либо он осознает, что он лично этого сделать не может, и сложит с себя полномочия”, - сказал Луценко.

По его словам, если Яценюк не сделает тот или другой шаг, то, “очевидно, придется повторно принимать решение о недоверии уже, собственно, не правительству, а премьер-министру Украины”.

Читайте такжеВ Раду внесли два проекта о повторном голосовании за отставку Кабмина Яценюка

Депутат отметил, что законодательством Верховной Раде запрещено поднимать вопрос об ответственности правительства дважды на одной сессии, но “есть еще вопрос ответственности премьер-министра”.

“Отставка премьер-министра влечет за собой отставку правительства. Это можно сделать, но я не сторонник этого”, - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада 247-ю голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала постановление о недоверии Кабмину.