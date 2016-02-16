Депутаты одобрили еще один "безвизовый" законопроект - о спецконфискации

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно выполнения рекомендаций, содержащихся в шестом докладе Европейской Комиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, относительно усовершенствования процедуры ареста имущества и института специальной конфискации" (регистрационный № 4054), внесенный президентом Украины, проголосовали 264 из 358 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как отмечается, депутаты решили, что за принятие в целом будут голосовать за этот законопроект в четверг, 18 февраля.

По словам министра юстиции Павла Петренко, данный законопроект приводит украинское законодательство по вопросам спецконфискации и ареста имущества к европейским стандартам. По его словам, данный законопроект необходимо принять для получения безвизового режима с ЕС.

Петренко отметил, что проект закона, в случае принятия, дает возможность «нашим правоохранительным органам действительно возвращать активы от тех людей, которые использовались высокопоставленными коррупционерами в качестве подставных лиц, оффшорных кампаний, третьих лиц».

«Хочу развеять миф - в этом законе нет никаких вопросов, касающихся спецконфискации без решения суда, в этом законе нет никаких вопросов, касающихся отбора имущества у человека без приговора суда по основному уголовному производству, в этом законе нет никаких «страшилок», касающихся наложения необоснованного ареста на любое имущество. Напротив, этот закон предоставляет дополнительные гарантии для третьих лиц в части именно судебной защиты и контроля следователей, когда они принимают решение об аресте, в том числе и вещественных доказательств», - подчеркнул министр.

В то же время председатель Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин отметил, что этим законопроектом предлагаются изменения, «которые дадут кому-то возможность где-то у кого-то забрать то, что он пожелает». По его словам, комитет считает, что этот законопроект должен быть доработан, поскольку «есть много нареканий», и предлагает принять его сегодня только за основу.

В пояснительной записке отмечается, что данный законопроект разработан для обеспечения реализации в полной мере требований ЕС по выполнению Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины, неотъемлемой частью которого является необходимость имплементации Директивы ЕС от 3 апреля 2014 года 2014/42/EU об аресте и конфискацию предметов преступной деятельности и доходов от нее в ЕС.