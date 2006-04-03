Фонд госимущества отнял дом у Шуфрича

Оболонский районный суд г. Киева своим решением признал недействительным договор аренды дачного дома, заключенный между домом отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами и Нестором ШУФРИЧЕМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

Как отметили в пресс-службе, при заключении договора был нарушен ряд норм гражданского права и Закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества".

По информации Фонда, решение Оболонского районного суда было вынесено в деле по иску прокурора Оболонского района г. Киева, поданного в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины.

Общая площадь арендованного Н.ШУФРИЧЕМ дачного дома составляет 126 кв. м, в том числе жилая - 59,9 кв.