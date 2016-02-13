"Самопомич" предложила свою кандидатуру на выборах мэра Кривого Рога

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 13 февраля, на съезде «Самопомочи» в Харькове.

Съезд рекомендовал обратиться к Криворожской городской организации “Самопомочи” с рекомендацией выдвинуть на предстоящих выборах кандидатом на должность мэра Кривого Рога Семена Семенченко.

Инициировал этот вопрос предыдущий кандидат от “Самопомочи” на выборах мэра Кривого Рога Юрий Милобог.

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Как сообщал УНИАН, Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского головы, которые состоялись 15 ноября 2015 г., объявил победителем представителя «Оппозиционного блока» Юрия Вилкула. По информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89 209 тыс. голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель «Самопомочи» Юрий Милобог - 88,457 тыс. голосов (48,83%).

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Кандидат от «Самопомочи» заявил о фальсификациях и обжаловал объявленные результаты выборов в судах. Однако суды отклонили его иски.

23 декабря Верховная Рада приняла закон о проведении 27 марта 2016 года внеочередных выборов Криворожского городского головы.

30 января президент Петр Порошенко подписал закон о внеочередных выборах Криворожского городского головы.