Пресс-секретарь Гройсмана объяснил, почему перенесли заседание Совета коалиции
Сегодняшнее заседание Совета коалиции перенесено из-за необходимости проведения дополнительных консультаций внутри парламентских фракций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам пресс-секретарь председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук после того, как стало известно, что отменено заседание, которое должно начаться в 15.00.
“Лидеры фракций коалиции перенесли свою встречу. Очевидно, причина в этом, что необходимы дополнительные консультации внутри фракций”, - сказал Столярчук.
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На уточняющий вопрос он ответил, что время проведения заседания будет определено позже.
Одновременно Столярчук предположил, что о сегодняшнем дне речи уже не идет.
Он также не смог уточнить, по чьей инициативе было перенесено заседание.
Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание Совета коалиции, которое должно было начаться в 15.00, отменено.