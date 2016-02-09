Пресс-секретарь Гройсмана объяснил, почему перенесли заседание Совета коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам пресс-секретарь председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук после того, как стало известно, что отменено заседание, которое должно начаться в 15.00.

“Лидеры фракций коалиции перенесли свою встречу. Очевидно, причина в этом, что необходимы дополнительные консультации внутри фракций”, - сказал Столярчук.

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На уточняющий вопрос он ответил, что время проведения заседания будет определено позже.

Одновременно Столярчук предположил, что о сегодняшнем дне речи уже не идет.

Он также не смог уточнить, по чьей инициативе было перенесено заседание.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание Совета коалиции, которое должно было начаться в 15.00, отменено.