Сегодняшний совет коалиции отменили
Сегодняшнее заседание Совета коалиции, которое должно было начаться в 15.00, отменено.
Как передает корреспондент УНИАН, журналистам, которые ждут участников заседания в здании парламента, об этом сообщил представитель охраны.
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Позже эту информацию подтвердили представители пресс-служб нескольких фракций коалиции.
Пока не известно о причинах отмены заседания, а также, когда состоится следующее заседание.
Как сообщал УНИАН, вчера, 8 февраля, состоялось заседание Совета коалиции, после которого лидер фракции «БПП» Юрий Луценко заявил, что три фракции не видят премьер-министром Арсения Яценюка, и в коалиции - политический кризис.
На Совете коалиции фракции поддержали предложение председателя ВР Владимира Гройсмана подготовить на сегодня план действий относительно недопущения дестабилизации в Украине.
Также сегодня ранее представитель фракции "Народный фронт" в Совете коалиции Елена Ледовских заявила, что на сегодняшнем заседании Совета коалиции планируется рассмотрение общих правил взаимодействия между парламентской коалицией, правительством и президентом Украины.