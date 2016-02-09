Сегодняшний совет коалиции отменили

Как передает корреспондент УНИАН, журналистам, которые ждут участников заседания в здании парламента, об этом сообщил представитель охраны.

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Позже эту информацию подтвердили представители пресс-служб нескольких фракций коалиции.

Пока не известно о причинах отмены заседания, а также, когда состоится следующее заседание.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 февраля, состоялось заседание Совета коалиции, после которого лидер фракции «БПП» Юрий Луценко заявил, что три фракции не видят премьер-министром Арсения Яценюка, и в коалиции - политический кризис.

На Совете коалиции фракции поддержали предложение председателя ВР Владимира Гройсмана подготовить на сегодня план действий относительно недопущения дестабилизации в Украине.

Также сегодня ранее представитель фракции "Народный фронт" в Совете коалиции Елена Ледовских заявила, что на сегодняшнем заседании Совета коалиции планируется рассмотрение общих правил взаимодействия между парламентской коалицией, правительством и президентом Украины.