Прокуратура открыла дело из-за визита друга Путина в Европарламенте в оккупированный Крым (документ)
Прокуратура начала уголовное производство по факту визита польского евродепутата Януша-Корвина Микке в оккупированный Крым.
Об этом говорится в ответе Прокуратуры АРК на запрос народного депутата Георгия Логвинского, передает "Европейская правда".
"Прокуратурой автономии 11.12. 2015 года начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.332-1 УК Украины", - заявили в прокуратуре.
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В частности, речь идет о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства.
Напомним, 10 декабря евродепутат от Польши Януш Корвин-Микке посетил оккупированный Крым. На аннексированный Россией полуостров он отправился через Москву. Стоит отметить, что Януш Корвин-Микке является консервативным либералом. Его часто называют пророссийским политиком.
Ранее УНИАН сообщал, что ПАСЕ приняла резолюцию, в которой признала законной практику введения санкций против депутатов, которые посещают оккупированные территории, в том числе – Крым.