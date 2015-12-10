Друг Путина в Европарламенте прилетел в оккупированный Крым

На аннексированный Россией полуостров он отправился через Москву, передает Радио Польша.

«Очень много российских телеканалов обратилось ко мне с просьбой об интервью. Будет хорошо!», - написал политик в своем Facebook.

Также он написал, что очень хорошо был принят в Симферополе. "Прием был очень приятный. Завтра я встречусь с "властями", с представителями крымских татар и так далее. Против моего визита выступили крымские коммунисты, которые даже хотели устроить демонстрацию", - написал он.

Читайте такжеПольские депутаты рассмотрят возможность посещения оккупированного Крыма - СМИ

Януш Корвин-Микке является консервативным либералом.Его часто называют пророссийским политиком. Он также известен своими скандальными высказываниями и поступками.

Напомним, во время дискуссии в Европейском парламенте он назвал беженцев с Ближнего Востока "человеческим мусором". Он также заявлял, что стал евродепутатом, чтобы "развалить ЕС изнутри". В конце октября 2015 года глава Европарламента оштрафовал Януша Корвина-Микке за нацистское приветствие.