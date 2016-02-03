В "Самопомочи" заговорили о временной изоляции оккупированных территорий
"Самопомич" считает неприемлемыми изменения в Конституцию относительно децентрализации и выступает за временную изоляцию оккупированных территорий.
Об этом заявили в пресс-службе фракции по результатам встречи главы политсилы Олега Березюка с содокладчиками мониторингового комитета ПАСЕ Хорди Хукслой и Акселем Фишером.
"Мошенничество с внесением изменений в регламент относительно конституционного процесса дискредитируют любые изменения в Конституции, ведь общественный договор, заключенный мошенническим способом, не будет воспринят народом, который является единственным источником власти", - говорится в сообщении.
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Березюк заявил, что необходимость в новом премьере и Кабинете министров обусловлена несоответствием правительства стандартам публичного управления, что убедительно доказал как процесс, так и содержание бюджета 2016 года.
"Временная изоляция оккупированных территорий является необходимой предпосылкой экономической, социальной и политической стабильности государства. Только сильное государство может обеспечить освобождение и последующее возвращение Донбасса", - заключают в "Самопомочи".