В "Самопомочи" заговорили о временной изоляции оккупированных территорий

Об этом заявили в пресс-службе фракции по результатам встречи главы политсилы Олега Березюка с содокладчиками мониторингового комитета ПАСЕ Хорди Хукслой и Акселем Фишером.

"Мошенничество с внесением изменений в регламент относительно конституционного процесса дискредитируют любые изменения в Конституции, ведь общественный договор, заключенный мошенническим способом, не будет воспринят народом, который является единственным источником власти", - говорится в сообщении.

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Березюк заявил, что необходимость в новом премьере и Кабинете министров обусловлена несоответствием правительства стандартам публичного управления, что убедительно доказал как процесс, так и содержание бюджета 2016 года.

"Временная изоляция оккупированных территорий является необходимой предпосылкой экономической, социальной и политической стабильности государства. Только сильное государство может обеспечить освобождение и последующее возвращение Донбасса", - заключают в "Самопомочи".