На должность главы МИДа Президент предложил кандидатуру Тарасюка
16:39, 04 августа 2006Политика
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Текст проекта размещен на официальном сайте ВР
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в парламент проект Постановления о назначении Бориса ТАРАСЮКА министром иностранных дел Украины.
Текст проекта размещен на официальном сайте Верховной Рады Украины.
Как отмечается в проекте, “в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить ТАРАСЮКА Бориса Ивановича Министром иностранных дел Украины”.
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