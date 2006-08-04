На должность главы МИДа Президент предложил кандидатуру Тарасюка

16:39, 04 августа 2006
Политика
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Текст проекта размещен на официальном сайте ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в парламент проект Постановления о назначении Бориса ТАРАСЮКА министром иностранных дел Украины.

Текст проекта размещен на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Как отмечается в проекте, “в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить ТАРАСЮКА Бориса Ивановича Министром иностранных дел Украины”.

 

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